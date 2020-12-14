Нові кисневі концентратори вже у відділеннях

Львівська Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги отримала ще 100 кисневих концентраторів для лікування пацієнтів з Covid-19. Нові сучасні прилади для оксигенотерапії закупили в Туреччині за кошти Львівської міської ради, а доставили їх до лікарні за підтримки благодійників — компанії Meest, повідомила прес-служба ЛМР.

Загальна вартість обладнання — 2 255 704 грн.

«Ми отримали десятилітрові концентратори і вже передали їх на відділення як терапевтичного профілю, так і хірургічного. Адже, окрім прямої кисневої терапії для пацієнтів із Covid, обладнання можна застосовувати також в операційних, відділеннях реанімації та фізичної реабілітації. Воно зручне, мобільне, просте в застосуванні», — каже медична директорка з лікувальної роботи лікарні Леся Кобецька.

Станом на 14 грудня у лікарні швидкої медичної допомоги вже є 305 кисневих концентраторів. Окрім цього, нещодавно в лікарні запрацював ще один додатковий кріоциліндр на 8 тонн, що дозволяє забезпечити централізованим киснем усіх пацієнтів, що під'єднані до мережі.

До слова, нині у лікарні швидкої медичної допомоги лікують 230 пацієнтів з коронавірусною інфекцією.