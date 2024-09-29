Підстанція розташована на території колишнього «Львівського заводу Автонавантажувач»

Господарський суд Львівської області визнав право власності на будівлю підстанції на вул. Єрошенка, 20 за «Львівобленерго», яке купило її на аукціоні. При цьому, міська рада зареєструвала її в комунальну власність, хоча ця підстанція місту ніколи не належала.

Як вказано в матеріалах справи, у 2008 році виконавчий комітет Львівської міськради дозволив ВАТ «Львівський завод Автонавантажувач» приватизувати будівлю трансформаторної підстанції площею 55,2 м на вул. Єрошенка, 20, яку збудували ще у 1982 році для потреб заводу. Через банкрутство заводу у 2015 році виконавча служба виставила його майно на аукціон, в тому числі й підстанцію.

На електронних торгах будівлю на вул. Єрошенка, 20 за 149 тис. грн придбало ПАТ «Львівобленерго», а через рік зареєструвало на неї право власності. Поміж тим, ще у 2013 році Львівська міськрада прийняла низку ухвал, якими передала будівлю в комунальну власність, присвоївщи їй нову адресу – вул. Золота, 29, однак залишила на балансі «Львівобленерго». Пізніше ЛМР зареєструвала за будівлею право власності. Через це компанія звернулась в суд.

У суді представники «Львівобленерго» наголошували, що одна і та ж будівля не може бути одночасно і у власності ЛОЕ, і ЛМР, попри те, що міськрада зареєструвала його за іншою адресою. Крім цього, ЛОЕ наполягало, що законно викупило підстанцію на електронних торгах у збанкрутілого підприємства.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Оксана Стороженко позов ЛОЕ задовольнила і визнала незаконними ухвали міської ради про реєстрацію права комунальної власності на будівлю підстанції на вул. Золотій, 29, оскільки раніше право власності на неї зареєстроване за «Львівобленерго» за адресою вул. Єрошенка, 20. Це рішення можна оскаржити в апеляції.