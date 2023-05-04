Цьогоріч за 4 місяці Львівщина перерахувала на чверть більше коштів, аніж торік

Упродовж січня-квітня 2023 року Львівщина за рахунок податків і зборів поповнила державний бюджет на 8 млрд 313 млн 400 тис. грн. Це на 23,7% або на 1,59 млрд більше надходжень, аніж у першому кварталі 2022 року. Про це повідомляє Державна податкова служба у Львівській області

Найбільшу частку надходжень до держбюджету становить збір податку на додану вартість – майже 34% від загальної суми або 2,8 млрд грн (+662 млн або 31% у порівнянні з минулим роком).

Від податку на прибуток підприємств до держбюджету зі Львівщини надійшло 1,38 млрд грн, що на 62,5% (530,6 млн грн) більше, аніж за перші чотири місяці минулого року.

Майже на половину – 47% – у першому кварталі 2023 року зросли надходження до держбюджету із податку на доходи фізичних осіб. Цьогоріч це 1,86 млрд грн. На 49,5% більше зібрано надходжень з військового збору – 673 млн грн (+222 млн).

Збір рентних платежів (газ, нафта та конденсат) становив понад 1,39 млрд грн.

Також у Державній податковій службі Львівської області повідомили, що до місцевих бюджетів Львівщини від платників податків у першому кварталі 2023 року надійшло 9,8 млрд грн.