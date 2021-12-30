Керівник клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку Роман Кізима оглядає новий рентген-апарат

Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр придбав сучасний мобільний безпечний рентген-апарат, який може провести дослідження у будь-якому приміщенні, якщо маленького пацієнта з різних причин не можна перевозити (після важких оперативних втручань, трансплантації, кисневої залежності тощо). Вартість цього апарата – 5, 2 млн грн.

Цей апарат вкрай необхідний при дихальних розладах, набрякових синдромах, порушенні роботи органів черевної порожнини, розладах системи кровообігу, післяопераційним пацієнтам з складним перебігом хвороби, а також коли причина порушення стану невідома за клінічними даними та результатами інших досліджень.

Завдяки цьому рентген-апарату лікарі отримають швидкі результати дослідження з високою якістю зображення та можливістю цифрової обробки для прийняття оперативного клінічного рішення, в тому числі дистанційно. Та найголовніше – діти під час дослідження отримують мінімальну дозу опромінення.

Кошти на придбання цього рентген-апарата виділила Львівська обласна рада на розвиток «Клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку» Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.