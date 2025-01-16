Оформлення магазину перегукується з казкою Льюїса Керрола

У четвер, 16 січня, у Києві відкрили новий супермаркет «Сільпо» з роботами відомої львівської фотохудожниці Марти Сирко. Новий простір оформили у стилі авангарду за концепцією «Світ задзеркалля». Про це повідомили у пресслужбі «Сільпо».

Львівська мисткиня створила свої роботи спеціально для цього проєкту, використавши дзеркала, воду й лід, щоб створити візуальні ефекти. Фотознімки додають простору багатошаровості через гру світла і форм. При вході встановили артінсталяцію у вигляді людини з дзеркальної мозаїки, серце якої пульсує світлом, що символізує силу життєвої енергії.

Людина з дзеркальної мозаїки і пульсуючим серцем (фото «Сільпо»)

Далі у магазині – дзеркальний кролик, який ніби запрошує на прогулянку до «Країни див». А зона гастрономії прикрашена дзеркальними віконцями, які створюють ілюзію входу до паралельних світів. На стінах маркету закільцьований лабіринт із декоративними проходами та нішами, що створює численні відображення.

«Задзеркалля у цьому проєкті стало метафорою іншого світу – чистого, свіжого, естетичного. Завдяки воді, продукти набули несподіваних форм і відтінків, створюючи ефект сюрреалізму. Це ніби запрошення поглянути на повсякденне під іншим кутом, побачити його красу і незвичайність», – пояснила концепцію Марта Сирко.

Фотохудожниця зазначила, що цей проєкт асоціюється зі спокоєм і плинністю води, а також нагадує, що мистецтво може взаємодіяти й впливати на людей у таких повсякденних місцях, як супермаркет. Новий магазин працює на вул. Олеся Бердника, 1-Г.

фото «Сільпо»

Мережа «Сільпо» кожен свій магазин оформляє у певній стилістиці і тематиці, запрошуючи до співпраці митців. А три їхні маркети торік увійшли у перелік найкращих європейських магазинів за версією European Supermarket Magazine.

30-річна Марта Сирко закінчила Львівську академію мистецтв, співпрацює з європейськими галереями, мала виставки за кордоном. Роботи фотомисткині публікували Business Insider, The Irish Times, Parool, The Guardian та інші. Марта Сирко посіла I місце на міжнародному конкурсі International Photo Awards 2023, є лауреаткою Emerging Talent Award 2024. Вона часто долучається до соціальних проєктів, зокрема теми сирітства, дітей з інвалідністю, рівності, ментального відновлення людей, які постраждали внаслідок війни.