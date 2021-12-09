До села Рясне-Руське та селища Рудне запустять нові міські маршрути, які частково дублюватимуть існуючі приміські

Львівська міська рада спростувала поширену раніше інформацію про прийняття у своє підпорядкування діючих приміських маршрутів №1001 та 184а, які курсують до села Рясне-Руське та селища Рудне Львівської громади. Натомість начальник управління транспорту Львівської міськради Орест Олеськів пояснив, що насправді міськрада вирішила створити два нові маршрути №90 і 92, які курсуватимуть до цих населених пунктів і частково дублюватимуть згадані приміські маршрути.

На сайті Львівської міськради 3 грудня було повідомлення про те, що рішенням виконкому приміські автобусні маршрути №1001 та №184а нібито прийняли до міської транспортної мережі. Відповідно, вони мали б змінити нумерацію, а маршрут №184а і кінцеву зупинку у Львові (курсувати на вул. Джорджа Вашингтона).

Зі свого боку 6 грудня управління транспорту та зв’язку Львівської ОДА поширило заяву про те, що не погоджувало передачу маршрутів №1001 та 184а у підпорядкування Львівської міськради, а укладені між ЛОДА та перевізниками угоди на ці маршрути залишаються чинними.

Начальник управління транспорту Львівської міськради Орест Олеськів розповів ZAXID.NET, що насправді Львівська міськрада внесла зміни у міську транспортну мережу і вирішила створити два нові міські маршрути до села Рясне-Руське та селища Рудне – №90 і 92.

«Йдеться не про те, що ми беремо якісь маршрути від області, а про те, що створюються нові маршрути у межах Львівської міської територіальної громади. Зараз йде процес створення цих маршутів, створені паспорти. Наступним кроком є їх погодження у поліції і, за потреби, якщо маршрут виходить за адміністративні межі Львова – з обласною держадміністрацією», – каже Орест Олеськів.

Водночас, з його слів, Львівська міськрада веде перемовини з ЛОДА щодо певних трансформацій існуючих маршрутів, враховуючи те, що відбулося створення територіальної громади і приєднання частини населених пунктів до Львова. На думку Ореста Олеськіва, через дублювання міських і приміських маршрутів до сіл Львівської громади, «області доведеться не продовжувати договори на ці маршрути, коли будуть завершені».

Зі слів посадовця, нові міські маршрути №90 і 92 планують запутити наступного року одразу після отримання усіх погоджень. Наразі невідомо, які перевізники працюватимуть на нових маршрутах і які автобуси там курсуватимуть.

Раніше Львівська міськрада повідомляла, що вкотре звернеться до суду, аби заборонити курсування приміських маршруток через центр Львова.