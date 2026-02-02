Червоним кольором позначена спірна ділянка на вул. Львівській в Брюховичах

Львівський апеляційний суд залишив чинним рішення сільради Брюховичів, яка передала ділянку вздовж річки в оренду на 49 років під сінокосіння.

Йдеться про 0,17 га на вул. Львівській у Брюховичах. У 2018 році сільрада за зверненням Христини Чури затвердила проєкт землеустрою та відвела цю ділянку в оренду для сінокосіння терміном на 49 років. У 2020 році сільрада переуклала договір із припискою, що ділянка призначена ще й для випасання худоби.

У 2023 році, після приєднання Брюховичів до Львівської ОТГ, міська рада виявила, що землю передали в оренду з порушеннями – за оновленим генеральним планом селища ця територія належить до земель озеленення та спортивної рекреації. Крім цього, ділянка розташована на прибережній смузі річки Брюхівчанка, тож належить і до земель водного фонду і перебуває під охороною. Через це міська рада звернулась в суд із вимогою розірвати договір оренди із Христиною Чурою, укладений у 2020 році Брюховицькою сільрадою. Прокуратура позов підтримала, а от ГУ Держгеокадастру у Львівській області заперечило.

У березні 2025 року Шевченківський районний суд позов міської ради задовольнив і визнав незаконним рішення сільради Брюховичів про передання спірної ділянки в оренду під сінокосіння. Однак орендарка оскаржила це рішення в апеляції. Львівський апеляційний суд з’ясував, що попори те, що земля розташована вздовж річки, її статус – землі сільськогосподарського призначення. Тож її передали в оренду під сінокосіння законно.

Додамо, що 33-річна львів’янка Христина Чура продала землю в Брюховичах тестю заступника голови Львівської ОВА Івана Собка Ігорю Кадикалу.