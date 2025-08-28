Йдеться про будівництво ЖК Barcelona на вул. Замарстинівській, 127

Господарський суд Львівської області зобовʼязав компанію «Соната Сервіс Груп» сплатити 4,97 млн, які компанія мала внести на розвиток інфраструктури району під час будівництва житлового комплексу.

Йдеться про будівництво ЖК Barcelona на вул. Замарстинівській, 127. У 2019 році ПП «Соната Сервіс Груп» отримало містобудівні умови та обмеження на будівництво цього комплексу, за умовами яких забудовник повинен був сплатити пайову участь на розвиток інфраструктури, втім так і не сплатив.

Через це Галицька окружна прокуратура звернулася в суд, адже сума боргу становила майже 5 млн грн. 27 серпня Господарський суд позов задовольнив і зобовʼязав ПП «Соната Сервіс Груп» сплатити борг. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ПП «Соната Сервіс Груп» зареєстроване у 2015 році та належить Лесі Андрусяк, а директором вказаний львівський забудовник Орест Андрусяк. Їм належать компанії, які будують ЖК Infinity Park на вул. Зеленій та офісний центр на Підзамчі.