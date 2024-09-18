Дві компанії не сплачували за оренду понад 5 га землі в Залізничному районі Львова

Юристи департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міськради виграли суд на понад 5 млн грн у двох ТзОВ, які не сплачували оренду за користування комунальною землею.

Як розповіли в департаменті містобудування, йдеться про чотири ділянки на вул. Зоряній, 7-В в Залізничному районі Львова загальною площею понад 5 га. Ними користувались ТзОВ «Євродерев» та ТзОВ «Євродерев-2».

«Перше – господарювало на ділянці площею 1,2 га. Друге – на ділянці площею понад 4 га. Але обидва однаково не сплачували місту за користування землею. Класика жанру, як кажуть юристи. Заборговані кошти довелось повертати через суд, який повністю задовольним позов Львівської міської ради», – йдеться в повідомленні.

У департаменті зауважили, що оскільки йдеться про двох користувачів, то і суму боргу у розмірі 5 млн 69 тис. грн було розподілено між ними. Так ТзОВ «Євродерев» має сплатити 1 034 464 грн, а ТзОВ «Євродерев-2» – 3 905 671 грн.

«Все чесно і справедливо. Але якщо останнє визнало позовні вимоги і подало клопотання про розстрочення рішення, то “Євродерев” обрало іншу тактику. Втім справи це не змінює: є рішення суду, за яким він має оплатити свою частину. Адже закон один для всіх. Користуєшся землею – плати», – додали в депатаменті.

За даними YouControl, ТзОВ «Євродерев» зареєстроване майже 24 роки тому у селі Рясне-Руське. Основний вид діяльності – складське господарство. Власником є мешканець Червоноградського району Михайло Мандрика.

ТзОВ «Євродерев-2» зареєстроване три роки тому у Львові, займається надання в оренду нерухомості. Засновником фірми є київська будівельна компанія «Стар білдінг», засновницею якої є офшорна компанія, а власницею громадянка Кіпру Юлія Мазманіду.