ТзОВ «Бетонбуд» орендує в міської ради Львова дві ділянки на вул. Шевченка, 327

Господарський суд Львівської області видав наказ, яким зобовʼязав ТзОВ «Бетонбуд» сплатити 272,6 тис. грн боргу за користування землею. Компанія належить братам скандальних нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака Сергію Медведчуку та Богдану Козаку. Майно фірми арештоване в межах провадження про несплату податків.

У матеріалах справи не вказано, про яку саме ділянку йдеться, однак зазначено, що договір про її оренду був підписаний у жовтні 2020 року. Місяцем раніше Львівська міська рада затвердила ухвалу, якою передала ТзОВ «Бетонбуд» в оренду на 10 років дві ділянки на 1,02 га та 0,08 га на вул. Шевченка, 327, що на Рясному.

У судових документах також не вказано, за який період компанія заборгувала міській раді 272,6 тис. грн за оренду землі. Однак за зверненням ЛМР суддя Господарського суду Мирослав Петрашко зобовʼязав ТзОВ «Бетонбуд» сплатити заборгованість.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Бетонбуд» зареєстроване у 2002 році на вул. Городоцькій у Львові та належить братам підсанкційних нардепів-держзрадників Віктора Медведчука та Тараса Козака – Сергію Медведчуку та Богдану Козаку. Компанія орендує в міськради Львова три ділянки під промисловість та має приватизовані 0,76 га біля Городка. Також на компанію записана нерухомість на вул. Шевченка, 327.

У червні 2024 року правоохоронці викрили обох братів колишніх нардепів на масштабних фінансових оборудках. За даними слідства, вони використовували підконтрольні підприємства для розкрадання грошей через несплату податків до держбюджету. Наразі обидва фігуранти справи переховуються за кордоном.

Тоді Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ) на понад 75 млн грн. Потім за матеріалами СБУ та ДБР відбувся перший арешт майна підозрюваних на понад 200 млн грн. Після чого правоохоронці через суди арештували майно та корпоративні права підконтрольних Сергію Медведчуку та Богдану Козаку фірм, серед яких і ТзОВ «Бетонбуд». Арештоване майно мають передати АРМА.