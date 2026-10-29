Депутати повторно звернулись до Львівської ОВА через затягування погодження документів на два міські проєкти

Депутати Львівської міськради повторно звернулись до голови ОВА Максима Козицького через затягування погодження документів на будівництво крематорію та рекультивацію полігону ТПВ у Грибовичах. Попереднє звернення, яке ЛМР проголосувала 17 вересня, обласна військова адміністрація проігнорувала.

«Мова йде про погодження двох критично важливих для громади Львова об’єктів – крематорію на Голосківському кладовищі та рекультивацію Грибовицького полігону ТПВ. По крематорію надані коригування проєктної документації і термін погодження ще не вийшов. Ми сьогодні маємо проєкт ухвали про виділення 40 млн грн на добудову цього об’єкта за рахунок власних коштів міста. І нам критично важливо якомога скоріше здати цей об’єкт», – зазначив під час сесії у четвер, 29 жовтня, депутат ЛМР від «Європейської солідарності» Назарій Бербека.

Ситуація з документацією щодо Грибовицького полігону ТПВ ще більш критична.

«А от щодо Грибовицького полігону ситуація гірша – відповіді ОВА щодо правок немає. Нагадаю, що цей об’єкт фінансується за кошти Європейського інвестиційного банку. Об’єкт не може бути зданий в експлуатацію без погодження титулу. Також можуть бути штрафні санкції від підрядної організації», – додав депутат.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За його словами, документи щодо Грибовицького полігону були подані в ОВА 4 березня 2026 року, затримка становить 238 днів, щодо крематорію затримка 212 днів.

«Я думаю, що це прецедент в історії української держави. Сміливо можна звертатись до Книги рекордів Гіннеса і показувати, яким чином відбувається погодження титулів на державному рівні. Закон визначив, що має бути формальне погодження титулу. Воно не стосується грошей. Але це формальне непогодження створює проблеми для міста. Навіщо створювати проблеми для рідного міста? Всі працівники, які дотичні до підготовки цих документів в області, є львів’янами. Зустріньтесь з керівництвом області, бо це абсурдно – скоро буде рік, як не погоджуються документи. І немає жодного пояснення, чому так», – емоційно відреагував міський голова Львова.

Зазначимо, проєкт будівництва крематорію у Львові на Голосківському цвинтарі розпочали у січні 2025 року. Фактично будівельні роботи стартували у серпні–вересні 2026 року. Загальна вартість робіт з будівництва крематорію становить близько 170 млн грн. За даними ЛМР, у вересні 2026 року планувався тестовий запуск крематорію.

Роботи з рекультивації Грибовицького сміттєзвалища стартували у 2020 році та тривають у два етапи. Станом на весну 2026 року виконали близько 90% робіт: на території сформували систему захисту полігону та облаштували дренажні шари. Наступним етапом стане розвиток повноцінного рекреаційного простору.