Любомир Рак призначений керівником Центру легеневого здоров'я ще на п'ять років

Львівська облрада призначила Любомира Рака генеральним директором КНП Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр». Рішення підтримали 58 депутатів на засіданні у вівторок, 3 лютого.

Відповідно до рішення обласних обранців, з Любомиром Раком укладуть контракт на п’ять років.

Навесні 2025 року Львівська облрада оголосила конкурс на посаду генерального директора Центру легеневого здоров’я у Львові. До участі у конкурсі допустили двох кандидатів – теперішнього керівника Любомира Рака та екскерівницю фтизіопульмонологічної МСЕК Галину Старічек. 15 квітня конкурсна комісія визначила переможцем Любомира Рака.

64-річний Любомир Рак керує Центром легеневого здоров’я близько 20 років. З 2023 року, після завершення терміну останнього контракту, він продовжував виконувати обов’язки керівника лікарні.