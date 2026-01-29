Йдеться про нежитлове приміщення на пл. Ринок, 25 у Дрогобичі

Господарський суд Львівської області підтвердив право власності Львівської обласної ради на приміщення у Дрогобичі, яке незаконно взяла у власність Дрогобицька міська рада.

Йдеться про нежитлове приміщення площею 394,3 м² на пл. Ринок, 25 у центрі Дрогобича. Кабмін передав його у комунальну власність Львівської обласної ради рішеннями 1991-1992 років.

«Приміщення з моменту передачі перебувало у спільній власності територіальних громад області. Жодних рішень про його передачу Дрогобицькій міській раді обласна рада не ухвалювала», – зазначила начальниця профільного відділу Львівської обласної ради Ольга Юрчук.

У 2023 році Дрогобицька міська рада зареєструвала нерухомість у міську комунальну власність, тож ЛОР звернулась до суду, аби оскаржити це рішення. 28 січня Господарський суд позов облради задовольнив і повернув приміщення в обласну комунальну власність. Це рішення можна оскаржити в апеляції.