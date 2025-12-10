Восени 2023 року фірма Юрія Турянського почала незаконні роботи на вул. Конюшинній

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив рішення першої та апеляційної інстанцій у справі щодо ділянки площею 9,44 га на вул. Конюшинній, 28-30 у Львові. За рішенням суду, ця земля остаточно залишається у власності громади міста.

Як повідомили у середу, 10 грудня, у юридичному департаменті ЛМР, у межах цього провадження Львівська ОДА вимагала скасувати ухвалу Львівської міськради від 2005 року, анулювати кадастрову реєстрацію та зняти статус землі комунальної власності.

«Натомість суд наголосив, що земля перебуває в межах міста, а отже, за законом належить територіальній громаді Львова. Це ж рішення підтвердили і у всіх наступних інстанціях», – йдеться в повідомленні юридичного департаменту ЛМР.

Саму ділянку ще у 1978 році надали в постійне користування підприємству «Автоколона №2207», що підтверджувалося державним актом 1982 року.

У 2022-2023 роках землю оформили в кадастрі та реєстрі речових прав як комунальну, закріпивши постійне користування за тим же підприємством. ЛОДА, своєю чергою, наполягала, що ділянка залишалася державною і була незаконно переведена у власність громади. Львівська міськрада у судах доводила, що ділянка ніколи не вибувала з комунальної власності.

Раніше ZAXID.NET детально описував схему, за якою загалом 11 га комунальної землі на західній околиці Львова перейшло в користування фірми ексголови Львівської ОДА та голови відділення Національного Олімпійського комітету у Львівській області Юрія Турянського. Ділянка 9,4 га є частиною більшої ділянки на вул. Конюшинній. Із 1982 року вона була в користуванні державної «Автоколони №2207». Після розпаду СРСР на базі держпідприємства створили ВАТ «Львівське АТП 24654», серед членів наглядової ради якого опинився Юрій Турянський.

Пізніше він через суди скупив майно, яке було на комунальній землі, та зареєстрував за ним право власності. Згодом Юрій Турянський став одноосібним власником ВАТ «Львівське АТП 24654», а у 2019 році перейменував компанію на ТДВ «Львівська автоколона №2207».