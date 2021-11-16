Львівська облрада на засіданні у вівторок, 16 листопада, доповнила перелік комунальних об’єктів, які виставлять на приватизацію у 2021 році. За це рішення проголосували 46 депутатів.

Відповідно до рішення, на продаж з аукціону виставили приміщення вагової, що на вул. Шевченка, 311 у Львові. Площа приміщення – понад 50 м2. Воно перебуває в оренді ТзОВ «Світовир інжиніринг» до жовтня 2022 року. Орендна плата становить трошки більше як 1000 грн.

У квітні цього року Львівська облрада прийняла рішення про приватизацію семи комунальних приміщень, більшість з яких вже продали. Згодом перелік на приватизацію кілька разів доповнювали.