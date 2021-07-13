Львівська облрада доповнила перелік об'єктів, які виставлять на приватизацію
З аукціону продадуть центральну районну аптеку у Буську
Львівська облрада на засіданні у вівторок, 13 липня, доповнила перелік об’єктів, які виставлять на приватизацію у 2021 році. До переліку додали приміщення центральної районної аптеки у Буську. Рішення підтримали 57 депутатів.
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Своїм рішенням депутати доповнили перелік об’єктів спільної власності територіальних громад області, що підлягають приватизації способом аукціону. До переліку додали нежитлові приміщення комунальної аптеки на вул. Парковій,2 у Буську. Загальна площа приміщень 234 м2.
Більшу частину приміщень (190 м2) з лютого 2021 року орендує підприємець Орест Давидко, сплачуючи орендну плату близько 4 тис. грн у місяць. Термін договору оренди до 2026 року. Ще 44 м2 до травня 2020 року орендувала ГО «Політика і право», сплачуючи 250 грн у місяць. Інформації про теперішнього орендаря цих 44 м2 в ЛОР не вказують.
У квітні цього року Львівська облрада прийняла рішення про приватизацію семи комунальних приміщень, щодо шести з них вже визначені дати аукціону.