На маршрути проведуть новий конкурс

Департамент дорожнього господарства ЛОВА достроково розірвав договори на обслуговування 10-ти обласних автобусних маршрутів на золочівському напрямку. Про це повідомляє прес-служба ЛОВА.

Зазначені маршрути обслуговують перевізники ТОВ «ЗолочівАвтоТранс» (чотири маршрути), ПП «ВестАвто» (три маршрути), ПП «АТП-Завада» (два маршрути), ТДВ «Золочівське АТП-14611» (один маршрут).

Через неналежне надання послуг розриваються договори на обслуговування таких маршрутів:

№ 751 Львів (вул. Личаківська, 162-182) – Золочів АС – Поморяни;

№ 754 Львів (вул. Личаківська 162-182) – Золочів АС – Батьків;

№ 763 Львів (вул. Личаківська, 162-182) – Городилів;

№ 753 Львів (вул. Личаківська, 162-182) – Золочів АС – Новоселище;

№ 755 Львів (вул. Личаківська, 162-182) – Кропивна (2 графік);

№ 766 Львів (вул. Личаківська, 162-182) – Золочів АС – Тростянець;

№ 757 Львів (вул. Личаківська, 162-182) – Підгірці ч/з Золочів;

№ 762 Львів (вул. Личаківська, 162-182) – Ушня;

№ 764 Львів (вул. Личаківська, 162-182) – Білий Камінь ч/з Золочів;

№ 770 Червоноград АС – Новоселище ч/з Кам’янка-Бузьку, Буськ.

Надалі планується розглянути доцільність реорганізації цих маршрутів і провести новий конкурс на визначення перевізників.

Додамо, що раніше ПП «ВестАвто» порушувало правила безготівкової оплати за проїзд на обласних маршрутах, а ПП «АТП-Завада» викрили на нелегальній роботі на одному з маршрутів.