Львівська ОВА достроково розірвала договори з перевізниками на 10 обласних маршрутах
Ідеться, переважно, про маршрути зі Львова до Золочева
Департамент дорожнього господарства ЛОВА достроково розірвав договори на обслуговування 10-ти обласних автобусних маршрутів на золочівському напрямку. Про це повідомляє прес-служба ЛОВА.
Зазначені маршрути обслуговують перевізники ТОВ «ЗолочівАвтоТранс» (чотири маршрути), ПП «ВестАвто» (три маршрути), ПП «АТП-Завада» (два маршрути), ТДВ «Золочівське АТП-14611» (один маршрут).
Через неналежне надання послуг розриваються договори на обслуговування таких маршрутів:
- № 751 Львів (вул. Личаківська, 162-182) – Золочів АС – Поморяни;
- № 754 Львів (вул. Личаківська 162-182) – Золочів АС – Батьків;
- № 763 Львів (вул. Личаківська, 162-182) – Городилів;
- № 753 Львів (вул. Личаківська, 162-182) – Золочів АС – Новоселище;
- № 755 Львів (вул. Личаківська, 162-182) – Кропивна (2 графік);
- № 766 Львів (вул. Личаківська, 162-182) – Золочів АС – Тростянець;
- № 757 Львів (вул. Личаківська, 162-182) – Підгірці ч/з Золочів;
- № 762 Львів (вул. Личаківська, 162-182) – Ушня;
- № 764 Львів (вул. Личаківська, 162-182) – Білий Камінь ч/з Золочів;
- № 770 Червоноград АС – Новоселище ч/з Кам’янка-Бузьку, Буськ.
Надалі планується розглянути доцільність реорганізації цих маршрутів і провести новий конкурс на визначення перевізників.
Додамо, що раніше ПП «ВестАвто» порушувало правила безготівкової оплати за проїзд на обласних маршрутах, а ПП «АТП-Завада» викрили на нелегальній роботі на одному з маршрутів.