Відповідно до розпорядження начальника Львівської ОВА Максим Козицького, стартував обласний конкурс «Розвиток медицини в громадах Львівської області», метою якого є залучення територіальних громад Львівщини до проведення заходів із покращення якості здоров’я жителів області.

Конкурсні пропозиції прийматимуть до 12 квітня 2023 року (включно) на паперових носіях. Подавати їх слід у департамент охорони здоров’я ЛОВА (Львів, вул. Конопницької, 3).

Контактна особа: секретар Конкурсної комісії Марія Верес, телефон: (067) 896 32 91, e-mail: dephealth.lvivoda@gmail.com

Конкурсні пропозиції подаються на розв'язання таких пріоритетних завдань:

1) профілактика і раннє виявлення серед мешканців територіальних громад груп ризику соціально значущих захворювань та забезпечення їх своєчасного доступу до отримання медичної допомоги;

2) запобігання ускладненню захворювань, які можуть призвести до інвалідності чи смерті жителів територіальних громад;

3) зміцнення механізмів моніторингу здоров’я та динаміки мешканців територіальних громад з особливим фокусом на групи ризику;

4) посилення промоції здоров’я серед населення з формування ідеології здорового способу життя, підвищення рівня обізнаності населення щодо соціально значущих захворювань та шляхів їх профілактики;

5) залучення широких верств населення до збереження і зміцнення власного здоров’я, пропаганди здорового способу життя;

6) формування доступної та дієвої системи надання населенню медичної допомоги через розширення ролі територіальних громад.

З вимогами, яким має відповідати конкурсна пропозиція, можна ознайомитися за посиланням.

Призовий фонд конкурсу становить 10 млн грн.

Кошти, які отримають переможці, вони повинні скерувати виключно на покращення оснащення закладів охорони здоров’я спеціалізованим медичним обладнанням, апаратурою, медичною чи іншою технікою.

Усі документи, з якими необхідно ознайомитися конкурсантам, можна знайти за посиланнями: