Червоним позначена спірна ділянка на кордоні з Польщею

Західний апеляційний господарський суд повернув у державну власність 7,4 га земель на кордоні з Польщею. Ділянку незаконно зареєструвала в комунальну власність Белзька громада.

Йдеться про ділянку 7,4 га, розташовану притул до польського кордону, що належала до земель оборони. Як вказано в матеріалах справи, у 2020 році ГУ Держгеокадастру у Львівській області передало серед іншого і цю ділянку в комунальну власність Белзької міської ради із цільовим призначенням під сільське господарство.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони вирішила оскаржити це рішення в суді, оскільки ці землі є державною власністю та належить військовій частині. У листопаді Господарський суд Львівської області у задоволенні позову відмовив, зазначивши, що ця ділянка не може бути прикордонною смугою, адже такими є землі шириною до 50 м від кордону.

Однак прокуратура оскаржила це рішення в апеляції. Західний апеляційний господарський суд повернув землю у власність Львівської ОВА. Це рішення можна оскаржити в касації.

Додамо, що в суді перебуває низка справ щодо повернення розпайованих земель прикордонної смуги в комунальну власність. Судячи з кадастрової карти, кілька сотень гектарів земель оборони віднесли до земель сільськогосподарського призначення, зокрема біля Белзута Рава-Руської.