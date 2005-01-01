Львівське АТП-1 придбає мийку для автобусів за ₴742 тис.

Місце на території АТП-1, де миють автобуси

Львівське комунальне АТП-1 за 742 тис. грн придбає нову мийку для автобусів. Договір на придбання мийки в переможця тендеру 14 червня оприлюднений в системі публічних закупівель ProZorro.

Переможцем торгів стало ТзОВ «Ювента-К», яке запропонувало продати АТП-1 мийну машину тунельного типу MaxiWash Express за 742 тис. грн, що на 3 тис. грн дешевше, ніж пропозиція конкурента ТзОВ «АВД Дніпро Сервіс».

Згідно з тендерною документацією, обладнання має забезпечувати миття щонайменше 40 великих 12-метрових автобусів за годину. Серед іншого, мийка має бути обладнана світлофором початку руху транспорту з автоматичним керуванням за допомогою оптичних датчиків та спеціальним дозатором для шампуню.

Поставити мийку компанія-продавець має протягом 15 днів з дня підписання договору, а розпочати експлуатацію мийки мають протягом п’яти днів після її отримання.

Як розповів ZAXID.NET директор АТП-1 Орест Хамула, ця мийка тунельного типу стане другою на території підприємтва. Першу аналогічну АТП-1 придбало минулого року.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Ювента-К» зареєстроване в Києві і належить Сергію Задорожному та Максиму Мусієнку.

Нагадаємо, що цьогоріч львівське АТП-1 планує придбати в лізинг 150 великих автоубсів – 100 МАЗів та 50 «Електронів». Наступного року за кошти кредиту ЄІБ заплановано придбання ще 100 автобусів. Крім того, в комунальних автобусах розпочали встановлювати модеми для безкоштовного доступу до Wi-Fi.