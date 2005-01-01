Львівське АТП-1 уклало угоду на придбання 150 автобусів

АТП-1 придбає 50 «Електронів» і 100 МАЗів

Львівське комунальне АТП-1 підписало угоду з «Укргазбанком» на придбання 150 великих автобусів на умовах фінансового лізингу. До кінця 2018 року АТП-1 має отримати 150 нових автобусів.

«Наше підприємство уклало угоду з «Укргазбанком» на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу, зокрема, на придбання 50 автобусів «Електрон» і 100 автобусів МАЗ. Нові автобуси маємо отримати до кінця року», – цитує прес-служба ЛМР директора АТП-1 Ореста Хамулу.

Нагадаємо, згідно з прийнятою 22 березня депутатами Львівської міськради ухвалою, у 2018 році комунальний перевізник АТП-1 має придбати 150 великогабаритних автобусів загальною вартістю не більше 800 млн грн у лізинг на 36 місяців. Отримати всі автобуси АТП-1 має до 31 грудня 2018 року, а платитиме за них протягом терміну дії лізингу.

Крім цих 150 автобусів, Львів також планує придбати ще 100 автобусів за кошти кредиту ЄІБ.