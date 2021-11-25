У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 25 листопада:

Депутати Львівської міської ради поступово впадають у зимову сплячку. Сьогодні вони не спромоглися завершити своє засідання і проголосували всього шість питань за шість годин роботи. Петицію про демонтаж пам’ятника Моцарту так і не розглянули.

У селі Рясне-Руське біля Львова до об’єднання з містом відбувалися вражаючі земельні махінації. Оглянемо, як місцеві депутати системно роздавали ділянки своїм родичам.

Львівська мерія заявила про незаконне будівництво на вул. Залізничній. Раніше там збиралися будувати приватний медичний центр. Дізнаємось деталі забудовного конфлікту.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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