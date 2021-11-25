Львівські депутати впадають у зимову сплячку, демонтаж пам'ятника Моцарту відклали
Ч/Б з Андрієм Дроздою
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 25 листопада:
- Депутати Львівської міської ради поступово впадають у зимову сплячку. Сьогодні вони не спромоглися завершити своє засідання і проголосували всього шість питань за шість годин роботи. Петицію про демонтаж пам’ятника Моцарту так і не розглянули.
- У селі Рясне-Руське біля Львова до об’єднання з містом відбувалися вражаючі земельні махінації. Оглянемо, як місцеві депутати системно роздавали ділянки своїм родичам.
- Львівська мерія заявила про незаконне будівництво на вул. Залізничній. Раніше там збиралися будувати приватний медичний центр. Дізнаємось деталі забудовного конфлікту.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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