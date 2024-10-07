Хірурги, які оперували немовля (зліва напрова): гінекологиня Наталія Козак, дитячий хірург Боглан Мальований і хірургиня -інтерн Соломія Ковчктор

Хірурги і гінекологи Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») прооперували семиденну дівчинку, у якої була кіста яєчника розміром з куряче яйце. Разом із кістою довелося видалити і праві додатки матки, бо відбувся перекрут яєчника і розпочався процес некрозу.

Ще у перинатальному періоді розвитку медики діагностували у плода рідинний утвір порожнини малого тазу. Контрольне УЗД, яке зробили після народження, показало збільшення розмірів утвору та негативні зміни його вмісту. Така патологія зустрічається в однієї дитини із 1-2,5 тисяч новонароджених, повідомили у лікарні.

Після огляду та обстеження лікарі «Охматдиту» виявили у немовляти велику кісту правого яєчника, яка мала неоднорідний вміст (ймовірно, некроз), тому вирішили оперувати маля лапароскопічно через невеликі проколи. До операційної команди увійшли дитячі хірурги Богдан Мальований і Микола Микита, хірургиня-інтернка Соломія Ковч, гінекологиня Наталія Козак, анестезіологиня Галина Заремба і операційна медсестра Любов Горак.

Кіста була розміром близько 10 сантиметрів, як велике куряче яйце. Разом із кістою лікарям довелося видалити і праві додатки матки, оскільки під час пологів відбувся перекрут яєчника і розпочався процес некрозу. На 18-ту добу після втручання дівчинку виписали додому у задовільному стані.

«Після такої операції у батьків виникає питання: чи зможе донька у дорослому віці мати дітей. Ризики є завжди, але залишились ліві придатки, які при правильній роботі спроможні взяти на себе репродуктивну функцію», – каже Соломія Ковч.

Такі діти, додає гінекологиня Наталія Козак, повинні обов'язково спостерігатися у дитячого гінеколога і проходити планові огляди раз на рік. Це дозволить тримати ситуацію під контролем. З початком статевого дозрівання за такою пацієнткою спостереження має бути ще ретельнішим, щоб попередити будь які зміни, що можуть спричинити ризик негативного впливу на єдиний яєчник.