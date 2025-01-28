Дівчина вже вдома і будує плани на майбутнє

Хірурги львівської лікарні св. Луки видалили 25-річній мешканці Львівщини Діані Кіс збільшену через хворобу селезінку, яка могла бути загрозою для її життя. Аби зменшити травматизацію пацієнтки, хірурги вперше подрібнили орган прямо в черевній порожнині і дістали його по частинах через невеликі отвори.

Діана працювала нянею в Хорватії. Два роки тому вона потрапила до лікарні зі скаргами на задишку, втому та сонливість. Після обстеження іноземні медики поставили українці діагноз: аутоімунна гемолітична анемія, захворювання, що характеризується передчасним розпадом еритроцитів та призводить до збільшеного навантаження на селезінку і печінку, повідомили у лікарні.

Деякий час впоратися з наслідками недуги дівчині допомагали ліки. Восени 2023 року Діана повернулася до України і вже за місяць потрапила до реанімації: рівень гемоглобіну був критично низький, 45 при норми у жінок від 120. Як наслідок, кров та органи були недостатньо насичені киснем, через що виникала задишка та слабкість. У лікарні кажуть, що коли рівень гемоглобіну падає нижче 40, то цей стан уже називають гемолітичним кризом, за якого організмові настільки бракує кисню, що виникає загроза життю. І такі кризи в Діани теж траплялися.

Окрім цього, у дівчини була патологічно збільшена внаслідок хвороби селезінка. Найменша травма могла призвести до її розриву, внутрішньої кровотечі та смерті. Хірурги лікарні св. Луки, до яких дівчина звернулася на консультацію, порадили видалити селезінку. Це був єдиний спосіб поліпшити її стан: усунути загрозу кровотечі та нормалізувати гемоглобін. Діана зважилася на такий крок лише через п’ять місяців.

«Хірурги вирішили прооперувати пацієнтку без розрізу черевної стінки, через п’ять невеликих проколів: два по 1,5 см та три по 1 см. Через них за допомогою спеціального приладу, який називається морцелятор, подрібнили селезінку всередині черевної порожнини та успішно дістали по частинах. На той момент орган був збільшений аж втричі і сягав 25 см», – кажуть у лікарні.

Видалення селезінки зменшило навантаження на печінку, функція якої згодом повністю відновиться. Прийде до норми і рівень гемоглобіну пацієнтки. Нині недуга дівчини ввійшла в стадію стійкої ремісії. Діана вже вдома, почувається набагато краще й будує плани на майбутнє. Мріє відкрити приватний дитсадок, оскільки безмежно любить малечу.