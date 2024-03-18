Провідати батька приїхала його велика родина

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона врятували 53-річного чоловіка з Дніпропетровщини, батька 10 дітей, у якого розірвалася товста кишка. Шанс вижити був мінімальний.

53-річний Сергій Кривко родом з Дніпропетровська, але останні 10 років із родиною проживає неподалік Львова, у Дублянах. Він – багатодітний батько-вихователь у дитячому будинку сімейного типу. Разом із дружиною Сергій завжди мріяв про велику родину. У них є син. У 2008 році взяли під опіку першу прийомну дитину. Нині у них – 10 дітей, повідомили у лікарні.

Сім місяців тому у чоловіка підвищилася температура та злегка почав боліти живіт. Він думав, що це простуда і не звернувся до лікаря. Та через місяць потрапив до лікарні у важкому стані. Результати обстеження шокували пацієнта: у нього розірвалась товста кишка. А в самій черевній порожнині сформувався запальний пухлиноподібний утвір, який пошкодив товсту, тонку кишки та сечовий міхур. Через тривалий запальний інфекційний процес наступило змертвіння частини цих органів та важке ускладнення – сепсис. Чоловіка слід було негайно оперувати.

Пацієнт каже, що перед операцією думав лише про дружину: що буде, якщо вона залишиться одна?

«Під час оперативного втручання ми були вимушені видалити фрагмент товстої, тонкої кишок та фрагмент сечового міхура. Тоді вивели дві стоми на живіт - штучні отвори для виведення вмісту кишечника», – каже завідувач відділення №1 Центру хірургії та онкохірургії Гнат Герич.

Після операції організм пацієнта продовжував боротьбу з інфекцією. Та на здивування медиків, уже за дві доби стан пацієнта стабілізувався і його перевели з реанімації у хірургічну палату, а на 14 добу виписали додому.

З часу втручання минуло пів року. І тепер Сергій приїхав до хірургів на останнє планове втручання, щоб вони забрали стоми для відновлення функціонування травного каналу.

Зараз на чоловіка чекає тривала реабілітація вдома. Понад усе Сергій мріє повернутися до нормально життя, аби допомагати дружині виховувати 10 дітей.