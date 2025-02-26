За кілька місяців Михайло зможе повернутися до занять спортом без обмежень

Хірурги львівської лікарні св. Миколая врятували ногу 13-річному Михайлу з Вінниччини. Доброякісна пухлина з кістково-хрящових тканин тиснула на важливі нерви та судини і могла порушити функції кінцівки або перекрити кровопостачання та призвести до ампутації.

Хлопець давно відчував дискомфорт у нозі, але не зважав на це. Та раптом на уроці фізкультури відчув різкий біль у нозі. Грати у волейбол він вже не міг, тож відпросився додому. Мати нащупала над коліном сина чимале ущільнення і повела сина до медиків районної лікарні. Вони і встановили діагноз: кістково-хрящовий екзостоз колінного суглоба, повідомили у дитячій лікарні Львова.

Екзостоз – це наріст на кістці, тверда доброякісна пухлина з кістково-хрящових тканин. Коли її виявили, вона вже тиснула на важливі нерви та судини і могла щонайменше порушити функції кінцівки, а у гіршому випадку – перекрити кровопостачання та призвести до ампутації чи переродитися в злоякісну.

За порятунком мати звернулася до дитячих хірургів Львова, зокрема, медичного директора лікарні св. Миколая Олександра Калінчука. Шість років тому він успішно видалив новоутворення на нозі старшої сестри Михайла. Тож мама була переконана, що він врятує і ногу сина.

«Під час втручання ми провели експрес-біопсію, аби переконатися, що пухлина дійсно доброякісна. І вона, на щастя, такою і виявилася. Щоб її видалити, ми відділили її від нервів та судин: артерій і вен, які постачають кров у стегно. Нам вдалося повністю висікти новоутворення. Це була складна операція, яка тривала 2,5 години. Оскільки пухлина була розміром аж 6 см, а зона ураження складною, то реабілітація Михайла займе близько 2-3 місяців», – каже Олександр Калінчук.

Під час операції хірургам довелося видалити і невелику частину здорової кістки, тож вона стала дещо слабшою. Аби не допустити перелому кістки, поки вона не зміцніє, лікарі тимчасово обмежили Михайла у фізичній активності. Та вже за кілька місяців він зможе повернутися до занять спортом без обмежень.