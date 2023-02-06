Попереду на чоловіка чекає тривала реабілітація

Судинні хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона врятували ногу 46-річному мешканцю Сколе. Кінцівка уже втратила чутливість і посиніла. Аби уникнути поширення інфекції, ногу треба було ампутувати. Та хірургам вдалося відновити кровотік і врятувати кінцівку.

Мешканець Сколе Роман не захотів розповісти, що сталося цього вечора. Каже лише, що стався нещасний випадок і все змінилося за одну мить. Лікарі «швидкої», яких викликали, ледве зупинили сильну артеріальну кровотечу на нозі. І чоловік поїхав додому. Та невдовзі помітив, що нога почала втрачати чутливість та синіти. І тоді він відразу поїхав до Львова, до лікарні св. Пантелеймона, повідомили в лікарні.

«Після ультразвукової діагностики та комп'ютерної томографії стає зрозуміло: у чоловіка майже відсутній кровотік в нозі – пошкоджено підколінну вену та артерію. До того ж, між ними утворилось патологічне з'єднання – так звана нориця. Без операції - не обійтись. Інакше – ампутація», – кажуть у лікарні.

Через велику крововтрату у чоловіка розвинулася важка анемія. Перед операцією йому довелося провести масивне переливання крові.

До операційної бригади увійшли судинні хірурги Андрій Мелень, Дмитро Ройко та Юрій Голик. Під час операції хірурги забрали велику міжм'язову гематому, висікли уражені ділянки артерії та підколінної вени і для відновлення кровотоку наклали судинні шви.

Операція тривала майже дві години. Після втручання зауважень до стану пацієнта у медиків немає. Далі на Романа очікує тривала реабілітація, аби відновити згинальну функцію ноги.