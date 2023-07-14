Остап уперше за рік життя почув звуки

У львівській міській дитячій лікарні «Охматдит» встановили кохлеарний імплант однорічному Остапу Дацківу, який не чув від народження. Операцію провели лікар «Охматдиту» Федір Юрочко спільно з польськими і бельгійськими колегами. Про це ідеться на Facebook-сторінці лікарні.

Хлопчик народився передчасно – на 32-му тижні вагітності – із вагою 950 грам і тривалий час провів у реанімації. На другому етапі виходжування під час неонатального скринінгу у немовляти виявили відсутність слуху. Протягом восьми місяців хлопчик носив слухові апарати, але результату це не давало.

За словами мами Остапа Юлії Дацків, дитина лише трохи реагувала, але не чула, що означало, що у неї не вдасться розвинути мовлення. Та в «Охматдиті» дитині встановили кохлеарний імплант, а за місяць до нього підключили зовнішній пристрій і хлопчик вперше в житті почув звуки. На Остапа ще чекає тривала реабілітація.

У львівській міській дитячій лікарні «Охматдит» розпочали програму слухових імплантів і спільно з польськими і бельгійськими колегами повернули слух вже трьом дітям.

Кохлеарний імплант – це електронний пристрій для людей з важким ступенем втрати слуху або повною перцептивною глухотою. Він перетворює звуки на електричні подразники для слухового нерву і таким чином заміняє завитку, що не працює.