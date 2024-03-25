Попереду на жінку чекає ще кілька процедур зі шліфування шрамів та протезування ока

Спеціалісти Центру «Незламні» (Unbroken) в межах спільного з L’Oreal соціального проекту «Не (До) краси» відновлюють обличчя 63-річній мешканці Херсонщини, в яку вистрілили окупанти. Куля вибила жінці око, розірвала щоку та потрощила кістки. Життя жінки врятували миколаївські лікарі, а львівські взялися відновити їй обличчя.

Ірина Слінькова із села Кардашинка, що на лівому березі Херсонщини. Жінка тричі постраждала через вторгнення окупантів. Вперше, коли ворог окупував її село, вдруге, коли підірвав Каховську ГЕС і велика вода поглинула її дім. І втретє, коли працівники ДСНС евакуйовували жінку човном, а ворог відкрив по них вогонь та поцілив жінці прямо в обличчя. Вона втратила око, куля зачепила м’які тканини та потрощила кістки у носі і під очницею, повідомили у Центрі.

Миколаївські лікарі, до яких доставили потерпілу, провели необхідні для збереження життя операції та встановили пластину в пошкоджену частину обличчя. А друзі порадили звернутися по допомогу у Національний реабілітаційний центр «Незламні».

У Центрі жінці провели необхідні обстеження та вибудували стратегію відновлення обличчя. Під час першого етапу лікування вирішили розв’язати не так косметичну, як фізичну проблему. У жінки ускладнене дихання, оскільки післяопераційний рубець тисне на носову перетинку. Аби усунути цю проблему, лікарі провели пацієнтці ліпофілінг.

«Ми взяли власні жирові клітини пацієнтки, обробили їх і заповнили дефіцит об'єму тканин обличчя в поєднанні з полінуклеотидами внутрішньошкірно, а тоді провели шліфування рубця», – повідомив завідувач відділення пластичної хірургії Центру Дмитро Січненко.

Зараз жінка відновлюється після операції. Попереду на неї чекає ще кілька процедур зі шліфування шрамів та протезування ока.

У Центрі наголошують: кожна учасниця проекту «(НЕ) до краси» безкоштовно отримує консультацію та всю необхідну допомогу від кваліфікованих спеціалістів із пластичної хірургії, естетичної медицини, ментального здоров’я та, за потреби, й інших лікарів. Усі послуги: оперативні втручання, шліфування рубців та косметологічні процедури також безоплатні.