Усе найважче уже позаду, дівчинка повернулася до звичного життя

Лікарі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру два місяці боролися за здоров’я 12-річної мешканки з Яворівщини, у якої діагностували нервову анорексію.

До хвороби Вероніка важила 35 кг. Це норма для її віку та зросту. Проте дівчинка захотіла схуднути і почала відмовлятись від їжі, важила вже 16,5 кг, але продовжувала відмовлятися від їжі.

До Центру дитину привезла «швидка». Мама помітила, що донька заснула ще вдень і довго не прокидалася, ні на що не реагувала. Дівчинці поставили діагноз – нервова анорексія.

«Дитина потрапила до нас у стані гіпоглікемічної коми. У реанімації Вероніка провела чотири дні, а згодом ще понад два місяці у педіатричному відділенні, де отримувала спеціалізовану допомогу команди фахівців – реаніматолога, дієтолога, кардіолога, психіатра і психолога», – повідомила лікар-педіатр Центру Мар’яна Стегніцька.

Мама Вероніки розповіла, що проблеми почалися минулого літа, коли донька повернулася з табору, вона майже повністю відмовилась від їжі. Дівчинка ж каже, що вирішила схуднути, бо почувалася некомфортно, бо важила на 2 кг більше, ніж її 13-річний брат. І одна із подруг якось сказала, що Вероніка начебто погладшала.

Відмова від їжі і різке схуднення спровокувало у дівчинки сильну депресію. Вона часто плакала, нервувала, почувалась пригніченою. Шкіра була дуже тоненькою і часто тріскала, волосся випадало, з’явилася загальна слабкість. До усіх проблем додався ще й ковід, який загострив психологічні проблеми.

Лікування Вероніки тривало близько року і лише зараз мама дівчинки може зітхнути з полегшенням: до доньки повернувся апетит, вона знову почала їсти, і найголовніше – їй подобається вигляд у дзеркалі. Дівчинка починає жити звичним життям, спілкується з друзями, вчить англійську та мріє про бойовий гопак. Після останнього УЗД-обстеження лікарі повідомили, що організм майже повністю відновився.

Від початку війни Вероніка ще й волонтерить – випікає солодощі для українських військових. До Центру приїжджає лише на контрольні візити.

За словами Мар’яни Стегніцької, анорексія – дуже поширена проблема серед підлітків 11-14 років, і не лише у дівчат, але й хлопців. Кількість звернень щодо розладів харчової поведінки щороку зростає. Загалом від початку 2022 року у Центрі виявили майже 30 нових випадків нервової анорексії. Близько половини з них потребують стаціонарного лікування – від двох тижнів до двох місяців. Ускладненнями хвороби можуть бути хронічні патології шлунково-кишкового тракту, депресія, безпліддя, остеопороз тощо.