Оперувала маленького пацієнта команда спеціалістів "Охматдиту"

Малюк, що народився з рідкісними вадами, потрапив до львівського «Охматдиту» відразу після народження. У нього діагностували одну з найважчих вад розвитку - лівобічну діафрагмальну грижу та повністю недорозвинену ліву легеню. Хлопчику було лише три дні, коли він потрапив на операційний стіл.

Під час обстеження хірурги «Охматдиту» виявили і повну відсутність одного із куполів діафрагми, що зустрічається вкрай рідко і є найвищим ступенем ризику для життя дитини. Новонародженому потрібна була невідкладна операція, щоб замінити відсутню частину діафрагми штучним матеріалом – сіткою, яка відділила б органи грудної клітки від органів черевної порожнини.

Оперувала маленького пацієнта команда, до складу якої увійшло п’ять спеціалістів. Операція тривала три години. Важку ваду у дитини діагностували ще задовго до народження, то ж лікарська бригада була готова і заздалегідь спланувала операцію.

«Шлунок, кишківник, селезінка, ліва доля печінки розвивалися у лівій половині грудної клітки, що не давало можливості рости лівій легені. Тобто, у дитини виражена гіпоплазія лівої легені. А серце знаходилося у правій частині грудної клітки. Під час оперативного втручання нам вдалося перемістити черевні органи з грудної клітки туди, де вони мають природньо бути і відділити їх сіткою. Серце почало поступово зміщуватися на своє природнє місце», – повідомив керівник клініки хірургії з центрами торакальної хірургії, нефрологічної хірургії та реконструктивної урології Олег Ленів.

Нині дитина перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, де отримує подальше лікування. Стан хлопчика стабільний.

Такі діагнози, як кажуть лікарі, зазвичай, ставлять дитині ще внутрішньоутробно під час ультразвукового дослідження, тому батькам дуже важливо знати, куди можна звернутися за допомогою одразу після народження малюка. Та найкращим виходом для збереження життя дитини, є присутність на пологах реанімаційно-хірургічної бригади з дитячої лікарні, яка б могла одразу реанімувати та транспортувати новонародженого до медзакладу.