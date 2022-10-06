Жінок запрошують пройти безкоштовні обстеження грудей та всього організму

У Другому медичному об’єднанні Львова запрошують жінок пройти безкоштовну діагностику грудей та попередити можливе захворювання на рак. А також можна пройти повне обстеження організму та отримати консультацію фахівців.

Як повідомили у четвер, 6 жовтня, у прес-службі львівської мерії, акція «Здорова жінка» триватиме впродовж жовтня і передбачає можливість обрати один з безкоштовних пакетів та пройти повне обстеження організму.

Пакет «Гінекологічний» передбачає консультацію терапевта та гінеколога, забір мазків на дослідження, цитологію та кольпоскопію, загальні аналізи сечі та крові, біохімічний аналіз крові та коагулограму, УЗД молочних залоз, внутрішніх органів, тазу, щитовидної залози, ЕКГ. А також – повторну консультацію гінеколога або терапевта.

Пакет «Кардіо» передбачає ЕКГ, УЗД судин нижніх кінцівок та шиї, ЕХО серця, консультацію терапевта.

Медики нагадують, що обстежувати молочні залози потрібно щороку. До 40 років жінок скеровують на УЗД, після 40 років – на мамографію.

Записатись на обстеження можна за телефонами:

Пологовий будинок №1 Львова: жіноча консультація та гінекологічне відділення: +380 (32) 275 91 32, 067-384-84-74;

Третя міська клінічна лікарня Львова: пологове відділення: 259-32-09; жіноча консультація: 259- 32-04; гінекологічне відділення: 259-20-05.

Нагадаємо, Друге медичне об’єднання Львова надає планову допомогу пацієнтам. Сюди входять: 1-ша, 4-та та 5-та міські клінічні лікарні, а також лікарня «Госпіс».

За статистикою ВООЗ, рак грудей є найбільш розповсюдженим видом раку у всьому світі. В Україні це захворювання є лідером серед жіночої онкології. Вплинути на ситуацію може лише раннє виявлення хвороби, адже І стадію раку грудей виліковують у 95% жінок, ІІ стадію у 80%, а ІІІ стадію – у 50%.