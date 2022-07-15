Мама Саші (посередині) разом із лікарями Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Іванною Андрейчук та Оксаною Равчак

Лікарі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру врятували життя новонародженій дівчинці з важкою патологією нирок. Зараз вона перебуває на нирковозамісній терапії, а згодом потребуватиме трансплантації нирки.

Як повідомили в лікарні у пʼятницю, 15 липня, новонароджену Олександру з Івано-Франківщини до львівського медзакладу доставила бригада швидкої допомоги на п’ятий день після народження.

Дівчинка була у критичному стані через множинні вади розвитку, потребувала допоміжної штучної вентиляції легень та нирковозамісної терапії.

«На третю добу перебування у відділенні інтенсивної терапії розпочато перитонеальний діаліз, щоб врятувати життя дитини», - реаніматологиня Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Іванна Андрейчук.

Маленька Саша перебуває у львівській лікарні вже понад два місяці й тепер лікується у педіатричному відділенні. Дівчинка самостійно дихає, функцію нирок лікарі підтримують за допомогою автоматизованого перитонеального діалізу.

Лікарі кажуть, що попереду на дівчинку чекає тривале лікування, а для повноцінного життя вона потребуватиме трансплантації нирки. Донорами для маленької Саші зголосилися стати її батьки, однак до операції дівчинка перебуватиме нирковозамісної терапії.

Зараз мама Саші вчиться користуватись апаратом для перитонеального діалізу, щоб могти згодом проводити цю процедуру вдома.