Львівські митники вилучили на кордоні 1344 кг розчинної кави та 216 кг сиру

До вирішення справи в суді вилучена кава та сир зберігатимуться на митниці

У двох пунктах пропуску на кордоні з Польщею працівники львівської митниці вилучили 1344 кг розчинної кави та 216 кг сиру. Деталі обох випадків у суботу, 18 травня, оприлюднила прес-служба ДФС Львівщини.

Так, у пункті пропуску «Шегині-Медика» під час огляду Volkswagen Transporter митники виявили, що водій намагався приховати від огляду 216 кг сиру. Для перетину кордону 26-річний мешканець Львівщини обрав «зелений коридор», чим засвідчив, що не перевозить товарів, які обмеженні для ввезення в Україну. Однак під час поглибленої перевірки серед особистих речей водія митники виявили 216 кг сиру. У підсумку сир вилучили, а на 26-річного водія склали протокол за порушення митних правил.

фото ДФС Львівщини

Схожий випадок стався у пункті пропуску «Краковець-Корчова», де митники виявили спробу приховати 1344 кг кави. Під час проходження перевірки 23-річний мешканець Івано-Франківської області вказав, що перевозить вживані меблі, однак у салоні авто були ще й коробки із кавою. На цього водія також склали протокол за порушення митних правил, а каву вилучили.

Справи обох чоловіків невдовзі передадуть до суду, який і обере їм остаточне покарання. До того моменту вилучені сир та кава зберігатимуться на митниці.