Пацієнтка і завідувач відділення пухлин м’яких тканин Ігор Дмитрик

Спеціалісти Львівського онкоцентру одночасно видалили 82-річній львів’янці дві меланоми, які розвивалися незалежно одна від одної. Зараз пацієнтка відновлюється після хірургучного втручання.

Пацієнтка розповіла лікарям, що наприкінці 2022 року помітила дві невеличкі пігментні плями: одну – на передпліччі, другу – на стопі.

«Спочатку вони мене не турбували, тож я не звертала на них увагу. Потім ці плями почали збільшуватися, але я весь час думала, що це пройде. Так пройшов майже рік. І якщо на руці пляма мене так і не турбувала, то на стопі вона почала рости і завдавати мені дискомфорту», – каже жінка.

Коли пляма почала кровити, вона нарешті звернулася до сімейного лікаря, а він скерував її до онколога.

У грудні 2023 року жінка потрапила до Львівського онкоцентру. Лікарі відділення пухлин м’яких тканин запідозрили у пацієнтки одразу дві меланоми, які розвивалися незалежно одна від одної. І після низки обстежень пацієнтку прооперували.

«Ми хотіли зменшити навантаження на організм пацієнтки, тож провели симультанну (поєднану) операцію. Їй видалили утвір правого передпліччя та утвір на правій стопі. Крім цього зробили пацієнтці аутодермопластику, тобто, взяли клаптик шкіри зі стегна і пересадили на стопу, щоб закрити дефект, який виник внаслідок видалення пухлини. І також під час операції зробили біопсію сторожового лімфатичного вузла», – каже завідувач відділення пухлин м’яких тканин Ігор Дмитрик.

При гістологічному дослідженні фахівці виявили у вузлі метастази, тож наступним етапом лікування сталовидалення лімфатичних вузлів у пахово-стегновій зоні.

Зараз жінка відновлюється після хірургічного лікування та в подальшому потребуватиме системної терапії. У свої 82 роки пацієнтка енергійна, життєрадісна і позитивно налаштована.

За словами лікарів, меланома – один з найнебезпечніших видів онкологічного захворювання, бо вона може розповсюджуватися через лімфу та кров майже в усі органи. Метастази меланоми можуть поширюватись у лімфатичні вузли, в легені, печінку, кістки та навіть у головний мозок. Тож лікарі нагадують: якщо помітили асиметрію родимки, нерівний або нечіткий її край, швидке збільшення в розмірах, наявність кількох кольорів в одній родимці, діаметр утворення перевищує 5 мм, або ж є інші зміни на шкірі, обов’язково зверніться до лікаря.