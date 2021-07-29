Делегати з'їзду зі Львова заявили, що не мають наміру брати участь у «легітимізації фарсу»

У четвер, 29 липня, представники львівського осередку партії «Голос» заявили про узурпацію влади головою партії Кірою Рудик та покинули з'їзд політичної сили.

У заяві львівського обласного осередку партії зазначається, що на з’їзді була реальна можливість вирішити критичні партійні питання, зокрема, щодо зміни керівництва партії, однак відповідні вимоги партійців не врахували. Частину партійців з Львівщини не допустили до з’їзду, а інша частина на знак протесту покинула з'їзд.

«Попри те, що Кіра Рудик не отримала одностайну підтримку делегатів, вона залишається головою партії. Нова політрада підконтрольна партійному керівництву і те, що у ній більше немає представників Львівщини Ростислава Добоша та Черкащини Віктора Євпака – яскраво свідчить про те, що влада в партії повністю узурпована», – йдеться у заяві львівського «Голосу».

Представники львівського осередку «Голосу» заявили, що покинули з'їзд через його недемократичність. «Подальша присутність на з'їзді — це легітимізація фарсу», – йдеться у заяві.

Нардеп Ярослав Рущишин розповів, що пропонував свою кандидатуру на посаду очільника партії «Голос», але подолати управлінську кризу не вдалося.

«Нинішнє керівництво партії зробило себе стороною конфлікту, що є недопустимим, виходячи з елементарних засад управління людськими організаціями. Ба більше, перетворилося в генератора цих конфліктів. І замість того, щоби вирішити проблему, намагається зацементувати ситуацію. А це – дорога на політичний цвинтар», – написав Ярослав Рущишин 29 липня у Facebook.

Попри такі радикальні заяви Ярослав Рущишин розповів ZAXID.NET, що він залишається лідером партії «Голос» на Львівщині і депутати різних рівнів продовжують працювати.

«Це наша партія, ми її не віддаємо нікому», – сказав Ярослав Рущишин. Він також зазначив, що Кіра Рудик є законною головою партії, водночас «з її легітимністю є проблеми, бо більшість партійців її не підтримує».

Як повідомлялося, кілька народних депутатів покинули «Голос» напередодні партійного з’їзду, заявивши, що з партії виходить більшість народних депутатів. Партію покинули Олександра Устінова, Ярослав Юрчишин, Соломія Бобровська, Ольга Стефанишина і Юлія Клименко.

Раніше 7 червня партію «Голос» покинув Сергій Притула. 9 червня осередок Чернівецької області вимагав відставки Рудик. Наступного дня частина членів Вінницького осередку заявили, що виходять із партії. Черкаський та Івано-Франківський осередки також зажадали від Рудик скласти повноваження. Багато членів партії звинувачували її очільницю в узурпації влади.

16 червня на тлі розколу в партії «Голос» 10 депутатів її парламентської фракції створили окреме об’єднання «Справедливість» і оголосили недовіру керівництву. У партії створення депутатської групи назвали незаконним.

Сама очільниця «Голосу» Кіра Рудик говорила, що причиною конфлікту в «Голосі» є проблема зростання, зазначає «Бабель».