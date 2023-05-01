Водій вчинив ДТП, після якої знову сів за кермо

Ввечері неділі 30 квітня львівські патрульні двічі зупиняли 24-річного водія Hyundai Sonata, який сів за кермо у нетверезому стані і вчинив ДТП.

Близько 19-ї години на вулиці Городоцькій у Львові водій автомобіля Hyundai Sonata не дотримався дистанції та в’їхав у автівку ВАЗ-2107.

Перевірка водія на приладі Drager показала результат 2,74 проміле алкоголю, що перевищує норму у 13,7 разів. На водія склали протоколи за нетверезе керування та вчинення автопригоди. Інспектори повідомили йому, що надалі рух у стані сп’яніння забороняється та необхідно викликати іншого водія, щоб його відвезли додому.

«Невдовзі інспектори побачили автомобіль Hyundai Sonata, який рухався без переднього номерного знаку. Виявилося, що це той же автомобіль та за кермом нетверезий водій. Чоловік повторно пройшов перевірку за допомогою приладу Drager. Цього разу результат — 2,35 проміле», – повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

фото патрульної поліції Львова

На водія патрульні винесли постанову за ч. 1 ст. 121-3 (керування або експлуатація транспортного засобу без номерного знака) та склали ще один протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.