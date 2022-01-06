Два пакетики чоловік намагався провезти на собі, один – у носку в сумці

На пункті пропуску «Краківець» у пасажира міжнародного автобуса виявили три пакетики марихуани. При цьому, як повідомили львівські прикордонники, частину зі 150-грамової партії наркотиків 25-річний чоловік тримав за поясом у нижній білизні. Спробу перевезення трьох пакетиків з марихуаною кваліфікували як контрабанду наркотиків, за що туристу загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про виявлення марихуани у пасажира автобуса рейсового автобуса «Скадовськ–Щецин» прес-служба львівських прикордонників повідомила у четвер, 6 січня. «Під час проведення поглибленого огляду транспортного засобу прикордонники Львівського загону спільно з представниками митниці за допомогою службового собаки знайшли три пакунки із речовиною сіро-зеленого кольору. Їх пасажир автобуса приховав на собі та серед особистих речей. Два він вмостив за поясом нижньої білизни, ще один пакунок додав об’єму одній із шкарпеток у сумці громадянина», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Сам чоловік уже зізнався, що у прихованих пакетиках перевозив марихуану загальною масою майже 150 грамів, однак жодні інші деталі щодо цього випадку невідомі.

Прикордонники надіслали правоохоронцям повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 305 ККУ «контрабанда наркотичних засобів», що у випадку доведення вини чоловіка загрожує восьмирічним ув'язненням.