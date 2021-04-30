Регіональне відділення Фонду державного майна продало на повторному аукціоні контрольний пакет акції (72,69%) львівського ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування». Це підприємство розташоване на вулиці Базарній і володіє великою кількістю приміщень та земельною ділянкою площею півгектара навпроти Краківського ринку.

У торгах, які відбулися 30 квітня в системі «Prozorro.Продажі», взяли участь вісім покупців – ТОВ «Чисте місто-Запоріжжя», ТОВ «Агентство сучасних технологій», ТОВ «Регно Італія УА», ТОВ «Галицька гільдія консалтингу», ДП «Альянс Комерсант» акціонерного товариства закритого типу «Страхова компанія «Альянс», ТОВ «Кронберст», а також фізичні особи Ростислав Демків та Олег Астіоненко. Стартова вартість пакета акцій була 118 тис. грн, під час аукціону ціна зросла у кількасот разів.

Найбільшу суму запропонувало ДП «Альянс Комерсант» – 90 млн грн, на другій позиції була «Галицька гільдія консалтингу» – 80 млн грн.

Згідно з даними YouControl, «Альянс Комерсант» зареєстроване у Львові 26 років тому. Його статутний капітал – 100 грн. Одноосібний власник та директор підприємства – львів’янка Тетяна Ушкова.

ТОВ «Галицька гільдія консалтингу» зі Львова має статутний капітал 1000 грн та було зареєстроване 2015 року. Директором та власником компанії є Володимир Янків.

У профайлах обох компаній на YouControl можна побачити, що вони є взаємопов’язаними, оскільки власник «Галицької гільдії консалтингу» Янків водночас є уповноваженою особою (підписантом) «Альянс Комерсант».

Тетяна Ушкова донедавна була бізнес-партнеркою співвласниці Краківського ринку Наталії Щадило. Їхнє ТОВ «Каньон» кілька років тому з порушеннями звело житловий комплекс «Галіція» на вул. Шевченка, 307а. Тоді міська рада уклала із забудовником мирову угоду, змусила усунути недоліки та сплатити пайові внески.

Це друга спроба продати контрольний пакет акції ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування». Перший аукціон відбувся наприкінці лютого 2021 року, переможцем тоді стало ТОВ «Краківський ринок», яке є власником однойменного ринку та вже має в активі 22,42% інституту. Однак згодом результати аукціону скасували, оскільки переможець відмовився сплатити запропоновані на торгах 100 млн грн.

Чи сплатять гроші цього разу – наразі невідомо. Угоду купівлі-продажу із «Альянс Комерсант» мають укласти впродовж 10-20 днів після оголошення результатів повторного аукціону.

Найбільшим власником ТОВ «Краківський ринок» є вже згадана Наталія Щадило (39,5%). Вона також є бізнес-партнеркою Володимира Дідуха (відомого як «Вова Морда», нині потрапив під санкції РНБО) та його дружини (ТОВ «Кляса», ПП «Альянс Магнат» та інші).

«Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування» – єдиний в Україні спеціалізований проектно-конструкторський інститут з розробки та проектування конвеєрів. На його території є 19 будівель у задовільному стані сукупною площею 5370 м2, підприємство користується комунальною земельною ділянкою площею 0,56 га.

Голова правління інституту Михайло Липин розповідав ЗМІ, що до них раніше приходили потенційні інвестори, проте їх цікавили земля та будівлі, а не розробки інституту.