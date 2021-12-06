Оперувати дітей за допомогою нового обладнання планують ще цього року

Львівська обласна дитяча лікарня «Охматдит» у рамках транскордонного проекту Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 отримала найсучасніше обладнання, що дозволить проводити операції, яких досі не проводили. Дитячі хірурги твердять, що у хірургії стартує нова ера.

Лапароскопічних стійок Karl Storz (Німеччина) з технологіями 4K і 3D в Європі випустили наразі лише шість, і одну із них отримав львівський «Охматдит». З нею, як кажуть хірурги, стартує нова ера у хірургії. Вона дозволить проводити оперативні втручання найменшій дітям, яких донедавна ще не робили.

3D-лапароскопія дозволяє хірургам бачити максимально точне і об’ємне зображення завдяки тривимірній візуалізації. Тобто, хірурги можуть працювати більш точно в маленьких порожнинах і прискіпливіше контролювати складні дії. Окрім того, 3D-лапароскопічні операції проходять швидше, а продуктивність лікаря зростає на 60 -70%, повідомили на сайті лікарні.

«Відкриття нової операційної, обладнаної за останнім словом техніки, означає те, що в «Охматдиті» будуть нові операції, яких ми раніше не робили. Об’ємна візуалізація із сучасним освітленням дає нам просто неймовірні можливості», – твердить керівник Центру малоінвазивної хірургії Андрій Дворакевич.

Серед переваг операцій з таким обладнанням – зменшення ризику крововтрати під час операцій, менша ймовірність інфекцій, менше болю і менше знеболення (оперативні втручання проводять через розрізи лише 0,5-1,5 см), скорочується кількість днів у лікарні, а після загоєння операційної ранки практично не залишається сліду.

Нова операційна дає переваги і хірургам. За ходом операцій можна буде спостерігати на екрані монітора в актовій залі, яка розміщена неподалік нової операційної. Усе продумано для функціонування сучасного телемедичного центру. Можна буде і вчити молодих лікарів, і вчитися самим у провідних хірургів світу. Операцію, яку хірурги провели Давидові Боруті з двобічним паралічем діафрагми, яку ще ніхто в Європі не робив, хірурги «Охматдиту» опановували саме таким методом – у режимі онлайн з колегами зі США.

«Наші операції онлайн можна буде побачити і у Чернівцях, і у Варшаві, і у Нью-Йорку. Крім того, ми будемо запрошувати менторів із-за кордону і будемо вчитися новому у закордонних провідних фахівців. Маємо уже такий досвід проведення операцій з телемедичним супроводом. І вже маємо запити від українських колег», ­– каже Андрій Дворакевич.

Перші операції в новій операційній планують провести ще цього року.