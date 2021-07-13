Касаційний господарський суд скасував 208,6 тис. грн штрафу львівському пабу «Залізна шапка» за використання нелегальної музики. Штраф на паб наклали після позову Української ліги авторських і суміжних прав, представник якої зафіксував у пабі пісні закордонних виконавців, які використовували нелегально.

Використання піратської музики у пабі «Залізна шапка», що на вул. Театральній, 23, виявили у серпні 2019 року. Українська ліга авторських та суміжних прав звернулася до адміністрації закладу з пропозицією укласти офіційний договір на використання музики. У закладі відповіді на пропозицію не надали, тому організація подала на паб до суду, вимагаючи компенсувати їй збитки від використання пісень.

17 березня 2020 року Господарський суд Львівської області відмовив у задоволенні позову, оскільки Українська ліга авторських і суміжних прав не надала документів, що підтвердили б її право вимагати компенсацію за музикантів. Утім 15 грудня Західний апеляційний господарський суд визнав, що музику в закладі використовували нелегально і оштрафував рестораторів на 208,6 тис. грн.

Не погоджуючись із рішенням апеляційного суду, власники пабу «Залізна шапка» звернулися до Верховного Суду. Після цього у ході судового розгляду Українська ліга авторських і суміжних прав відмовилась від позову. ZAXID.NET не вдалось отримати коментар від представників громадської спілки щодо причин відмови від позову, однак, імовірно, сторони уклали мирову угоду.

Враховуючи обставини справи, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Ігор Бенедисюк прийняв відмову Української ліги авторських і суміжних прав від позову до пабу «Залізна шапка» про стягнення 208,6 тис. грн, визнав нечинними рішення та постанови судів попередніх інстанцій, а провадження у справі закрив. Із держбюджету пабу мають відшкодувати 3000 грн судових витрат. Ухвала Верховного Суду є остаточною і не підлягає оскарженню.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Компанія Залізна шапка» належить киянці Ользі Конюк. Їй же належить паб Bierlin Lemberg, що на вул. Чайковського, 18.

Додамо, що Українська ліга авторських і суміжних прав у 2019 році отримала ексклюзивне право збирати роялті за звучання звукозаписів пісень у готелях, кафе, ресторанах та в інших закладах. Спілка регулярно звертається до суду за штрафами через використання закладами піратської музики.