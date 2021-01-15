Львівський паб «Залізна шапка» на вулиці Театральній, 23 оштрафували на понад 208 тисяч гривень за використання нелегальної музики. Штраф на паб наклали після візиту працівника Української ліги авторських і суміжних прав, який зафіксував у залі пісні Depeche mode, Arctic Monkeys, Емінема, Джонні Кеша. Виявилось, що всю музику заклад використовував нелегально.

Використання нелегальної музики у пабі виявили у серпні 2019 року. Українська ліга авторських та суміжних прав після цього звернулася до адміністрації із пропозицією укласти офіційний договір на використання музики. Оскільки відповіді не було, то організація подала на паб до суду, вимагаючи компенсувати їй як представнику інтересів музикатів збитки від використання пісень.

Втім, спершу Господарський суд Львівщини відмовив у задоволенні позову, пояснюючи це тим, що Українська ліга авторських і суміжних прав не надала документів, що підтвердили б її право вимагати компенсацію за музикантів. Це рішення оскаржили у Західному апеляційному господарському суді, який таки погодився, що музику використовували нелегально.

Під час розгляду в суді юристи пабу пояснили, що мали договір на використання музики з Українським агентством з авторських прав, але, як з'ясувалося, їм потрібно було укласти інший саме з Українською лігою авторських прав, яка є офіційною організацією, що слідкує за дотриманням авторських прав при публічному виконанні фонограм.

Нелегальне використання у пабі 11 пісень оцінили у 50 мінімальних зарплат (208 650 гривень) і колегія суддів під головуванням Наталії Галушко повністю задовольнила ці вимоги, зобов'язавши паб додатково відшкодувати Українській лізі авторських прав ще й 20 тисяч гривень витрат на юристів.