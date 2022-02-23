Мета аукціону - збір коштів на реанімобіль, яким з районів транспортуватимуть до Центру немовлят

У суботу, 26 лютого, у Львівському перинатальному центрі по вул. Дж. Вашингтона, 6, відбудеться благодійний аукціон творів мистецтва «Золоті години життя на колесах». Мета – збір коштів на реанімобіль, що дозволить транспортування немовлят з віддалених районів, повідомила у Facebook директорка Центру Марія Малачинська.

«Через пандемію ми були змушені перенести захід і тепер з нетерпінням чекаємо гостей у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі 26 лютого 2022 року. Початок о 17:00», – написала Марія Малачинська.

Метою благодійного аукціону є збір коштів на реанімобіль, яким транспортуватимуть до Центру немовлят з віддалених районів. Планують зібрати щонайменше 500 000 грн. Організатором аукціону є опікунська рада Львівського перинатального центру

На благодійному аукціоні представлять понад 30 робіт знаних митців. Зареєструватися на аукціон можна за посиланням.

Медики перинатального центру запрошують усіх охочих стати частиною здійснення їхньої мрії.