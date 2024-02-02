Залізничний районний суд Львова виніс вирок Ігорю Гринику, який запропонував патрульним 1000 доларів хабара. У такий спосіб чоловік хотів уникнути відповідальності для свого брата, якого зупинили п’яним за кермом. Суд призначив мешканцеві Самбірщини 17 тис. грн штрафу за пропозицію хабара.

Як вказано у вироку суду, який винесли наприкінці січня 2024 року, випадок трапився 1 грудня 2023 року на вул. Любінській у Львові неподалік будинку №91. Поліція зупинила водія авто Lada 2104 у нетверезому стані, під час складення протоколу до патрульних підійшов брат водія та запропонував їм 1000 доларів хабара. На місце викликали слідчих і щодо чоловіка порушили кримінальну справу.

Ігор Гриник у суді визнав свою провину та розповів, що того вечора до нього зателефонував брат та попросив допомоги, бо його нетверезого зупинила поліція. Гриник приїхав на місце, побачив, що брат справді п’яний, і запропонував поліцейським 1000 доларів хабара, щоб брата не притягували до відповідальності.

Справу розглянула суддя Олеся Постигач, яка дослідила усі матеріали справи та визнала Ігора Гриника винним у пропозиції хабара поліцейським. Йому призначили 17 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.