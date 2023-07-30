Сихівський районний суд оштрафував велосипедиста Олексія Коновченка, який нетверезим спровокував ДТП із Volksvagen Polo. Тепер він має сплатити 850 грн штрафу.

Як вказано в матеріалах справи, 27 травня близько 20:00 на перехресті просп. Червоної Калини та вул. Хуторівки львівʼянин Олексій Коновченко, який керував велосипедом Crossbike, вʼїхав у автомобіль Volkswagen Polo. При цьому, велосипедист був нетверезим. Унаслідок ДТП велосипедист отримав травми, а автомобіль – механічні пошкодження.

Олексій Коновченко на засідання суду не з’явився, однак про свою відсутність суд повідомив. Враховуючи обставини справи, суддя Сихівського райсуду Софія Чорна визнала Олексія Коновченка винним за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинили пошкодження) КУпАП та оштрафувала на 850 грн. Ще він має сплатити 536 грн судового збору. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.