Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відвідав Центр легеневого здоров'я

Львівський Центр легеневого здоров'я отримає 165 млн грн на капітальний ремонт відділення реанімації та інтенсивної терапії. Про це у п’ятницю, 16 квітня, під час візиту до Львова повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Під час робочої поїдзки прем’єр-міністр відвідав Центр легеневого здоров'я, в якому лікують хворих, які важко переносять коронавірусну інфекцію. Зараз у лікарні перебуває 252 пацієнтів. Зараз у Центрі є 370 ліжко-місць для хворих на коронавірус і всі вони забезпечені киснем. За останні три місяці кількість таких ліжок з киснем було збільшено майже вдвічі.

«За попередній рік майже на 50% зросла зарплата лікарів Центру і фактично вдвічі зросла зарплата молодшого медичного персоналу. До кінця 2021 року відбудеться капітальний ремонт відділення реанімації та інтенсивної терапії. З державного бюджету на 2021 рік заплановано виділення коштів в розмірі 165 млн грн», – повідомив прем’єр-міністр на своїй сторінці у Facedook.

Прес-служба ЛОДА повідомила, що окрім ремонту реанімаційного відділення, у Центрі проведуть реконструкцію операційного блоку.

Заступник генерального директора Центру легеневого здоров’я з медичної частини Зіновій Наконечний повідомив, що зарплата медпрацівників дещо зросла і становить від 12 до 20 тис. грн, залежно від кваліфікації медичного персоналу.

Прем’єр-міністр також ознайомився з роботою Львівського обласного центру радіаційного захисту населення.