Йдеться про будівництво ЖК на вул. Замарстинівській, 40

Господарський суд Львівської області зобов’язав львівського забудовника 2,3 млн грн боргу за пайовий внесок на розвиток інфраструктури. Компанія «Замарстинів 40» збудувала елітне житло неподалік центру Львова, однак пайовий внесок так і не сплатила.

Йдеться про будівництво житлового комплексу на вул. Замарстинівській, 40 у Львові. У 2019 році компанія «Замарстинів 40» отримала містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункціонального комплексу громадського, житлового та комерційного призначення. Будівництво велось упродовж 2020-2024 років. За МУО, компанія мала сплатити пайовий внесок на розвиток інфраструктури – 4% від загального кошторису будівництва.

ЖК уже ввели в експлуатацію, однак забудовник пайовий внесок так і не сплатив. Через це міська рада і прокуратура звернулись в суд із вимогою сплатити загалом 5,6 млн грн, що включають загальний борг, відсотки та інфляцію. Представники забудовника в судді визнали частину боргу за пайовий внесок, що стосується введення в експлуатацію першої черги ЖК. Однак забудовник вважає, що його розмір розрахували не правильно через хибну класифікацію об’єкта – відсоток розрахували за формулою для комерції, тоді як більшість приміщення в будинку – житлові.

Суд взяв ці уточнення до уваги, зазначивши, що житло становить 46,7% від загальної площі, а комерція – 30,1%, тож суд перерахував суму внеску та задовольнив позов. Суддя Тарас Рим зобов’язав ТзОВ «Замарстинів 40» сплатити в міський бюджет Львова загалом 2,3 млн грн. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ТзОВ «Замарстинів 40» зареєстроване у 2018 році, за рік до отримання дозволу на будівництво. Компанія належить львівським забудовникам Тарасу Хмеловському, який будує під брендом «Будинки та люди», Костянтину Криху та Олегу Чанкову.

Додамо, що до 2021 року в Україні діяв закон, який зобовʼязував забудовників вкладатися в розвиток соціальної та інженерної інфраструктури району, в якому вони мали намір будувати. Сплатити пайовий внесок забудовники повинні були до здачі ЖК у експлуатацію. Втім у 2019 році Кабмін цю норму скасував. Цією лазівкою часто користуються львівські забудовники, зазначаючи, що обʼєкт був зданий у експлуатацію після 2021 року. Втім суди в більшості випадків стають на бік міської ради, адже дозволи на будівництво видавали ще до того, як почав діяти закон.