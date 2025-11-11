Йдеться про ЖК «Львівська мрія» на вул. Княгині Ольги, 1-5

Західний апеляційний господарський суд зобов’язав ТзОВ «Енерджі Плюс Україна» звільнити територію колишнього військового містечка на вул. Княгині Ольги, 1-5. Також суд підтвердив скасування документів на забудову ділянки, укладений у 2016 році між Міноборони та ТзОВ «Енерджі Плюс Україна».

Йдеться про ділянку загальною площею 6,3 га на вул. Княгині Ольги, 1-5, де колись було військове містечко №1. У 2016 році тодішній міністр оборони Степан Полторак доручив керівнику Західного управління капітального будівництва Володимиру Винарському розробити документи на цю ділянку Міноборони та провести конкурс на інвестора для будівництва житлового комплексу. В конкурсі взяли дві компанії: ТОВ «Львівська мрія» та ТОВ «Енерджі плюс Україна». «Енерджі плюс Україна» виграла конкурс і взяла підрядником будівництва «Львівську мрію», що у 2019 році почала будувати однойменний ЖК.

26 листопада 2016 року Західне управління капітального будівництва Міноборони уклало договір із ТОВ «Енерджі Плюс Україна» про будівництво житлового комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5. При цьому, забудовник, в обмін на земельну ділянку, мав погасити заборгованість Міноборони перед працівниками на 75 тис. грн та виділити військовим квартиру на загальну суму 434 тис. грн. У серпні 2020 року Міноборони та «Енерджі Плюс Україна» уклали додаткову угоду, за якою уточнили площу забудови.

У 2018 році забудовник отримав містобудівні умови та обмеження від Львівської міськради, однак через рік Державна архітектурно-будівельна інспекція оштрафувала ТзОВ «Енерджі плюс Україна» на 3,5 млн грн, оскільки забудовник розпочав роботи без дозволів. Також забудовнику скасували видані раніше містобудівні умови і обмеження.

У червні 2019 року Державне бюро розслідувань почало розслідування через будівництво ЖК «Львівська мрія», оскільки при укладенні договору із забудовником про користування земельною ділянкою на території військового містечка посадовці Західного управління капітального будівництва Міноборони вийшли за межі своїх повноважень: землю безоплатно передали приватній фірмі під забудову, тоді як ринкова вартість ділянки становить понад 45 млн грн.

Через це будівництво Спеціалізована прокуратура Західного регіону звернулася до суду з вимогою скасувати договір між Міноборони та ТОВ «Енерджі Плюс Україна». У суді прокурор пояснив, що цільове призначення ділянки з земель оборони на землі житлової забудови змінили з порушеннями. У вересні 2020 року Господарський суд позов заступника військового прокурора Західного регіону не задовольнив, однак прокуратура скасувала рішення суду першої інстанції в апеляції. В 2021 році Західний апеляційний господарський суд визнав недійсним договір про будівництво ЖК на території колишнього військового містечка №1.

Водночас іншим провадженням, прокуратура намагалась повернути землю в держвласність, оскільки землю Міноборони передали під будівництво з порушеннями. У 2023 році прокуратура через суд зобов’язала компанію «Енерджі плюс Україна» демонтувати паркан на вул. Княгині Ольги, 1-5 та звільнити земельну ділянку. У 2024 році це рішення підтвердив Західний апеляційний господарський суд, але підприємці скасували його в касації. Верховний Суд направив справу на новий розгляд.

14 квітня Господарський суд знову визнав договір, укладений у 2016 році між Міноборони та ТзОВ «Енерджі Плюс Україна», незаконним і зобов’язав забудовника демонтувати паркан на ділянці. Це рішення підтвердив апеляційний суд.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Львівська мрія» і ТОВ «Енерджі Плюс Україна» зареєстровані за однією адресою – вул. Зоологічна, 4а в Києві. Власниками «Енерджі Плюс Україна» є Олег Борисов, Федір Чікірьов, Олександр Калініченко та Вячеслав Гергало, а «Львівської мрії» – син Олега Борисова Андрій та Світлана Тертична. Сам Олег Борисов був радником міністра оборони.