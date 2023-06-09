Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав винним у нетверезому водінні львівського айтівця та призначив йому 17 тис. грн штрафу та позбавив водійських прав на один рік. Водій свою вину не визнав та заявив, що перед проходженням перевірки на алкотестері використовував спрей для ротової порожнини з вмістом спирту.

Як вказано у постанові суду, 2 квітня Андріан Н. їхав за кермом позашляховика Land Rover Discovery Sport зі Стрия до Львова у стані алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти перевірку на алкотестері, яка показала 0,41% проміле. Чоловік працює менеджером у львівській ІТ-компанії EPAM.

У суді Андріан Н. не визнав свою провину. Він розповів, що у той день їхав з сім’єю до сімейного лікаря у Львові, бо його донька захворіла. Його зупинила поліція та запідозрила, що він може бути у нетверезому стані. Водій заявив, що не вживав алкоголь, тому погодився пройти перевірку на алкотестері, яка показала 0,41% проміле. Він пояснював, що за призначенням сімейного лікаря приймає спрей для ротової порожнини, в якому міститься спирт. Після складання протоколу автомобілем керувала його дружина. У Львові Андріан Н. звернувся до лікарні та пройшов огляд на стан сп’яніння – результат негативний.

Згідно з даними дослідження на стан сп’яніння, яке не виявило алкоголю в крові водія, Андріан Н. здав кров 3 квітня о 11:11, а зупинили його з ознаками алкогольного сп’яніння 2 квітня о 16:09.

Адвокат водія клопотав про закриття справи. Сторона захисту заявляла, що Андріан Н. перед зупинкою авто використовував спрей «Хелпекс лар», відтак «покази газоаналізатора щодо наявності алкоголю у повітрі, що він видихнув були спотвореними (завищеними) внаслідок виділення у видихуване повітря залишкового етанолу (спирту), попередньо накопиченого слизовою оболонкою ротової порожнини».

Суд не бере до уваги надані пояснення адвоката та результат токсилогічного дослідження, оскільки, огляд водія на стан сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, проводиться з використанням спеціальних технічних засобів поліцейським у присутності двох свідків або під відеозапис.

Справу розглянув суддя Руслан Шрамко, який визнав Андріана Н. винним у керуванні авто у нетверезому стані та оштрафував на 17 тис. грн з позбавленням водійських прав на один рік. На постанову ще може бути подана апеляція.