На Львівщині провели вже майже 2 млн щеплень

У Львові продовжують вакцинувати містян від коронавірусної інфекції. Паралельно з першою і другою дозами вакцини вводять додаткові і бустерні дози, основна мета яких – попередити важкий перебіг хвороби. Щеплення зараз проводять трьома вакцинами: Pfizer, Moderna і Astra Zeneсa. Вакцинуватися можна у центрах вакцинації і у пунктах щеплень у поліклініках.

Графік роботи центрів вакцинації з 17 по 23 січня

ТРЦ «Форум Львів», м.Львів, вул. Під Дубом, 7 Б, 17 січня – 15:00-18:30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa),

19 - 21 січня – 15:00-18:30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa), 22-23 січня – 10:00-15:00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa),

ТРК «Victoria Gardens», м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 а (другий поверх), 17 січня – 15:00-18:30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa), 19 - 21 січня – 15:00-18:30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa), 22-23 січня – 10:00-15:00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa)

ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Богдана Хмельницького, 188-А), 17 січня – 15:00-18:30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa), 19 - 21 січня – 15:00-18:30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa), 22-23 січня – 10:00-15:00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa)

ТЦ «Епіцентр» (м.Львів, вул. Городоцька, 302), 17 січня – 15:00-18:30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa), 19 - 21 січня – 15:00-18:30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa), 22-23 січня – 10:00-15:00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa)

Головний залізничний вокзал (пл. Двірцева, 1), 17 січня – 15:00-18:30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa), 19 - 21 січня – 15:00-18:30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa), 22-23 січня – 10:00-15:00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa)

Будинок Головної пошти (вул. Словацького, 1), 17 січня – 15:00-18:30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa), 19 - 21 січня – 15:00-18:30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa), 22-23 січня – 10:00-15:00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa)

ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179), 17 січня – 15:00-18:30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa), 19 - 21 січня – 15:00-18:30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa), 22-23 січня – 10:00-15:00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa)

Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak») в СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б), 17 січня – 15:00-18:30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa), 19 - 21 січня – 15:00-18:30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa), 22-23 січня – 10:00-15:00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa)

ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36), 17 січня – 15:00-18:30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa), 19 - 21 січня – 15:00-18:30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa), 22-23 січня – 10:00-15:00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa)

ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95), 17 січня – 15:00-18:30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa), 19 - 21 січня – 15:00-18:30 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa), 22 січня – 10:00-15:00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa). 23 січня – 12:00-17:00 (Pfizer/Moderna/Astra Zeneсa)

ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30), 17-21 січня – 13:00-19:00 (Pfizer), 22 січня –10:00-16:00 (Pfizer), 23 січня – 10:00-16:00 (Pfizer)

Загалом у Львові та області станом на ранок 17 січня провели 1 933 104 щеплення (з них 934 732 - другою дозою, 98 – додатковою, 4360 - бустерною): вакциною «Covieshield» – 38 403, «Astra Zeneca» - 193 143, «Coronavac» - 523 109, «Pfizer» - 974 853, «Moderna» - 203 596.